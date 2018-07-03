Тома Менье: "Не знаю, как остановить Неймара. Он непредсказуем"

Защитник сборной Бельгии Тома Менье признался, что нападающий Бразилии и его партнер по "ПСЖ" Неймар является лучшим игроком, с которым ему приходилось играть. Бельгийцы и бразильцы встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 6 июля в Казани.

- Не знаю, как остановить Неймара. Он непредсказуем, - цитирует Globo Esporte Менье. - Неймар, наверное, лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Во всяком случае, сделаю все возможное, чтобы остановить его. Знаю, у меня есть шанс. Конечно, в Бразилии есть и другие хорошие игроки – Коутинью, Фирмину, Жезус, Марселу… Вся команда! У нас есть шанс, но будет очень сложно.

Напомним, в 1/8 турнира бельгийцы обыграли Японию (3:2), а бразильцы – Мексику (2:0).

Бразилия - Бельгия: текстовая трансляция 6 июля в 21.00 по московскому времени. Казань