Тиагу Силва будет капитаном сборной Бразилии в матче с Мексикой

Защитник Тиагу Силва будет выполнять обязанности капитана сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики, утверждает Твиттер Brasil Global Tour. Для 33-летнего игрока обороны эта игра станет второй на турнире в России в таком статусе.

Ранее Силва вышел на поле с повязкой на руке во встрече с Коста-Рикой (2:0). В играх с Швейцарией (1:1) и Сербией (2:0) капитанами были Марселу и Миранда соответственно.

Матч Бразилия - Мексика состоится завтра, 2 июля, в Самаре. Начало игры - 17.00 по московскому времени.

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