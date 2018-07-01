Тиагу Силва будет капитаном сборной Бразилии в матче с Мексикой

Защитник Тиагу Силва будет выполнять обязанности капитана сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики, утверждает Твиттер Brasil Global Tour. Для 33-летнего игрока обороны эта игра станет второй на турнире в России в таком статусе.
Ранее Силва вышел на поле с повязкой на руке во встрече с Коста-Рикой (2:0). В играх с Швейцарией (1:1) и Сербией (2:0) капитанами были Марселу и Миранда соответственно.
Матч Бразилия - Мексика состоится завтра, 2 июля, в Самаре. Начало игры - 17.00 по московскому времени.
Thiago Silva will captain #bra tomorrow vs #mex 💪 pic.twitter.com/p2eVP57EbF– Brasil Global Tour (@BGT_ENG) 1 июля 2018 г.
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