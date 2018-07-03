Стипе Плетикоса: "Хорватия победит 2:1, у России пусть забьет Дзюба"

Бывший вратарь "Спартака", "Ростова" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса выразил мнение, что хорваты победят Россию со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Игра состоится в Сочи 7 июля.

– Россия показала, что умеет противостоять тем, кто держит мяч, - сказал Плетикоса. - Но очевидно, что Хорватия все равно сыграет первым номером. Большую роль сыграют стандарты, с которых на этом ЧМ забивается много голов. И погода! Если в Сочи будет жара, команды вряд ли ринутся сразу друг на друга. В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах.

– У хорватов оно выше?

– На мой взгляд, да. Поэтому мой прогноз – 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Плетикосы //

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу