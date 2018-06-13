Станислав Черчесов: "Состояние Кузяева улучшается. Но его шансы на попадание в состав такие же, как у остальных"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал о шансах полузащитника Далера Кузяева на попадание в стартовый состав команды на матч чемпионата мира с Саудовской Аравией.

- Как вы оцениваете физическое состояние Далера Кузяева? И насколько вероятно его попадание в стартовый состав?

- Далер пропустил несколько игр у себя в клубе. Когда он прибыл на сбор в национальную команду, его состояние было не самым лучшим. Сейчас оно улучшается и по тестам, и визуально. Могу вас заверить, что есть заметный сдвиг. У Далера такие же шансы на попадание в стартовый состав, как и у остальных.

Матч открытия чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия состоится в четверг в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 18.00 по московскому времени). (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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