Станислав Черчесов: "Песня "Ты просто космос, Стас"? - это про другого Стаса"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не пел гимн страны во время матчей домашнего чемпионата мира. Также наставник национальной команды рассказал об отношении к акции "Усы надежды".

На ЧМ-2018 сборная России добилась лучшего результата в новейшей истории страны, дойдя до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Через день после нашего матча с хорватами вы стояли перед 24-тысячной армией болельщиков сборной…

– Не просто стоял, а пел гимн. Причем громко и не запинаясь, – цитирует ТАСС Черчесова. – Во время матчей я этого не делал. Просто всему есть свое время и место. Вот говорят: игроки должны петь гимн. Но никто никого не заставляет это делать. Разве можно заставить любить команду? Либо ты любишь, либо нет. Меня никто не заставлял. Но я в этот раз пел.

– Как вы отнеслись к акции "Усы надежды"?

– Я, честно говоря, об этом последним узнал, на пресс-конференции после первого матча. Я даже переспросил: о чем это они? Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего – потерпим. Надеюсь, что после чемпионата мира в памяти у болельщиков останутся не только усы.

– А песню "Ты просто космос, Стас" слышали?

– Слышал. Но это про другого Стаса.

Напомним, первое большое интервью после ЧМ-2018 Станислав Черчесов дал "СЭ".

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