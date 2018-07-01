Станислав Черчесов: "К немцам отношусь с теплотой, реально расстроился, что они не участвуют в ЧМ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что расстроился из-за вылета национальной команды Германии с чемпионата мира. Немцы не смогли выйти из группы, заняв последнее место.

- Вы удивлены тем, что Германия, Аргентина, Испания вылетели так быстро?

- Понятно, что на столь ранней стадии столько команд не вылетало еще. Но что касается испанцев и аргентинцев это одно, что касается немцев, это для меня личное расстройство. Лев (главный тренер Германии. - Прим. "СЭ")- мой большой друг, он был моим тренером, мой сын в Германии родился. К немцам отношусь с определенной теплотой, и я реально расстроился, что они не участвуют в ЧМ. Что касается других команд - футбол есть футбол. (Игорь РАБИНЕР)