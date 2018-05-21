Смолов рассказал, за что благодарен Черчесову

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что благодарен главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову за то, что тот отправил его в аренду из "Динамо" в 2014 году. Черчесов возглавлял бело-голубых с 2014 по 2015 годы.

- Перестал обижаться на Черчесова, когда уже начал играть в "Краснодаре", забивать, вызываться в сборную, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Мы пересеклись, состоялся разговор, в котором он мне объяснил, почему принял такое решение. И я с ним полностью согласен, потому что он мне говорит: "Слушай, на тот момент Кокорин – основной игрок сборной – в такой форме и Кураньи. При том что ты до этого не забивал, ты молодой и на равных конкурировать ты не мог". И по прошествии времени я с ним согласен полностью, потому что это была правда, хоть она мне и не понравилась.

Смолов играл за "Динамо" с 2007 по 2015 годы и за это время провел 77 матчей, отличившись 4 раза.

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