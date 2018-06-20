Смолов подарил Лопыревой свою майку? Фото

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила сборную Россию с победой в матче против Египта (3:1). На фотографии, опубликованной в ее Твиттере, Виктория держит в руках игровую футболку нападающего Федора Смолова.
- Мы не выходили из группы с 1986 года... наши парни пишут историю! Непередаваемые эмоции! С Победой!, - написала Лопырева.
Мы не выходили из группы с 1986 года...наши парни пишут историю! Непередаваемые эмоции! С Победой! @TeamRussia V 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/OGKqC0kUSb– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 19 июня 2018 г.
Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).