00:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Смолов подарил Лопыревой свою майку? Фото


Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила сборную Россию с победой в матче против Египта (3:1). На фотографии, опубликованной в ее Твиттере, Виктория держит в руках игровую футболку нападающего Федора Смолова.

- Мы не выходили из группы с 1986 года... наши парни пишут историю! Непередаваемые эмоции! С Победой!, - написала Лопырева.

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

Россия - Египет

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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