Смолов подарил Лопыревой свою майку? Фото

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила сборную Россию с победой в матче против Египта (3:1). На фотографии, опубликованной в ее Твиттере, Виктория держит в руках игровую футболку нападающего Федора Смолова.

- Мы не выходили из группы с 1986 года... наши парни пишут историю! Непередаваемые эмоции! С Победой!, - написала Лопырева.