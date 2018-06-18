СМИ: Калинич будет выведен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Златко Даличем выведет из состава команды и отправит на родину нападающего Николу Калинича, сообщает 24sata. По информации издания, такое решение принято в связи с тем, что 30-летний форвард отказался выходить на замену в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:0).

Источник отмечает, что Далич просил Калинича заменить Марио Манджукича, когда до конца основного времени оставалось пять минут. Форвард отказался вступать в игру, объяснив это проблемами со спиной. В итоге вместо Манджукича на поле вышел Марко Пьяца.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Хорваты в группе D сыграют с Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

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