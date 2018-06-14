09:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СКА пожелал удачи сборной России на ЧМ-2018


СКА в Твиттере напомнил болельщикам о том, что сегодня, 14 июня, стартует чемпионат мира по футболу-2018. В матче открытии мирового первенства сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

"Да, мы тоже любим футбол! Уже сегодня стартует ЧМ-2018 в России, - говорится в сообщении питерских армейцев. - Уверены, он будет грандиозным и запоминающимся. Желаем нашим удачи!"

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Россия - Саудовская Аравия

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