СКА пожелал удачи сборной России на ЧМ-2018

СКА в Твиттере напомнил болельщикам о том, что сегодня, 14 июня, стартует чемпионат мира по футболу-2018. В матче открытии мирового первенства сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

"Да, мы тоже любим футбол! Уже сегодня стартует ЧМ-2018 в России, - говорится в сообщении питерских армейцев. - Уверены, он будет грандиозным и запоминающимся. Желаем нашим удачи!"

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Да, мы тоже любим футбол ⚽️ Уже сегодня стартует #ЧМ2018 в России. Уверены, он будет грандиозным и запоминающимся. Желаем нашим @TeamRussia 🇷🇺 удачи! Будем болеть - сегодня в 18:00 матч с Саудовской Аравией 💪 pic.twitter.com/oykyD0Nz4Y – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 14 июня 2018 г.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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