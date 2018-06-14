17:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Рыжиков - о сборной России: "Когда мы едины, мы непобедимы"


Бывший игрок сборной России Сергей Рыжиков призвал болельщиков поддержать национальную команду на чемпионате мира-2018. Он в четверг поучаствовал в открытии фестиваля болельщиков ФИФА в Казани.

- Мы наконец-то дождались этого футбольного праздника. Казань долго ждала его, - приводит "Р-Спорт" слова Рыжикова. - Будем болеть за сборную Россию. Когда мы едины, мы непобедимы. Россия - вперед!

Россия - Саудовская Аравия

 

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Как закончится матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия?
Победой России
55.0%
Вничью
27.6%
Победой Саудовской Аравии
17.4%

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180614/1137990115.html

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