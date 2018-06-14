Сергей Рыжиков - о сборной России: "Когда мы едины, мы непобедимы"

Бывший игрок сборной России Сергей Рыжиков призвал болельщиков поддержать национальную команду на чемпионате мира-2018. Он в четверг поучаствовал в открытии фестиваля болельщиков ФИФА в Казани.

- Мы наконец-то дождались этого футбольного праздника. Казань долго ждала его, - приводит "Р-Спорт" слова Рыжикова. - Будем болеть за сборную Россию. Когда мы едины, мы непобедимы. Россия - вперед!