Сергей Рыжиков - о сборной России: "Когда мы едины, мы непобедимы"

Бывший игрок сборной России Сергей Рыжиков призвал болельщиков поддержать национальную команду на чемпионате мира-2018. Он в четверг поучаствовал в открытии фестиваля болельщиков ФИФА в Казани.
- Мы наконец-то дождались этого футбольного праздника. Казань долго ждала его, - приводит "Р-Спорт" слова Рыжикова. - Будем болеть за сборную Россию. Когда мы едины, мы непобедимы. Россия - вперед!
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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180614/1137990115.html