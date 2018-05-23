Сергей Овчинников: "С Уругваем придется тяжеловато. Но все равно будем верить в нашу сборную"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников​ в интервью "СЭ" чемпионата мира поделился ожиданиями от чемпионата мира. По его словам России придется тяжело с Уругваем.

– Что ждет Россию на чемпионате мира?

– Я видел контрольные матчи сборной. В отдельных отрезках выглядела очень неплохо. Из группы-то, думаю, выйдем. Ну а дальше загадывать сложно.

– О наших соперниках имеете четкое представление?

– Да, смотрел последние игры и Уругвая, и Египта, и Саудовской Аравии.

– Впечатление?

– Если говорить о Саудовской Аравии, внятного портрета команды до сих пор для себя не составил. Там даже выделить некого. Эту сборную мы обязаны побеждать.

– Египет сильнее?

– Намного! Как в командной игре, так и по подбору исполнителей. Египтяне нацелены на атаку, а вот в обороне не отличаются надежностью. Да и с Салахом мы в состоянии справиться.

– Неужели?

– Ливерпульский Салах нам бы точно проблемы создал. В сборной, где совсем другой уровень партнеров, он не так опасен.

– Осталось Уругвай обсудить.

– Кавани и Суарес – футболисты мирового уровня. Если кто-то из них отсутствует, сборная играет в одного нападающего. Если они здоровы – разумеется, выходят оба. Плюс Уругвай, как всегда, грамотно действует в обороне, защитники быстрые, цепкие. В целом команда ровная, без слабых мест. Вот с ней придется тяжеловато. Но все равно будем верить в нашу сборную и болеть всем сердцем. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"

Все о чемпионате России по футболу