Сергей Игнашевич: "Чемпионат мира - это больше праздник, чем ответственность"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич в интервью пресс-службе РФС отметил, что для него большая честь находиться в составе команды перед чемпионатом мира-2018. Также он подчеркнул, что крупный турнир - это больше праздник.

- Сборная всегда занимает очень много места в жизни и карьере каждого футболиста, поэтому для меня большая честь здесь находиться. Я все-таки не двадцатилетний парень, поэтому сердце не так сильно бьется, как у Саши Головина, например. Очень помогает, что знакомые лица и персонал, и ребята, с которыми я много лет поиграл в сборной, - сказал Игнашевич.



- Ваша супруга Наталья написала на своей странице в Инстаграме, что из-за вызова в сборную сорвался отпуск. Правда она расстроилась или обрадовалась?

- Нет, она обрадовалась.



- Что для вас домашний чемпионат мира?

- Пока еще не знаю. Я знаю, что чемпионат мира и чемпионат Европы – это большой праздник для всех: и для болельщиков, конечно, и для футболистов. Поэтому я нахожусь в предвкушении.



- Праздник или ответственность больше?

- Каждый матч за сборную – это ответственность, даже товарищеский. Но чемпионат мира – крупный турнир, все-таки это больше праздник, я в этом убедился на своем опыте.