Сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018

Сборная Швейцарии прибыла в Самару для участия в чемпионате мира-2018, сообщает в Твиттере журналист ФИФА Алан Швайнгрубер. Швейцарцы на время турнира будут базироваться в Тольятти.

В групповом турнире ЧМ-2018 швейцарцы сыграют с Бразилией (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербией (22 июня, Калининград) и Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).

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