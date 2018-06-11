Сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018

Сборная Швейцарии прибыла в Самару для участия в чемпионате мира-2018, сообщает в Твиттере журналист ФИФА Алан Швайнгрубер. Швейцарцы на время турнира будут базироваться в Тольятти.
В групповом турнире ЧМ-2018 швейцарцы сыграют с Бразилией (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербией (22 июня, Калининград) и Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).
Das Schweizer Team🇨🇭 ist da. Willkommen im #WM2018-Land Russland!#HoppSchwiiz@SFV_ASF pic.twitter.com/dmttubb1V7– Alan Schweingruber, FIFA (@FIFAWorldCupSUI) 11 июня 2018 г.
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)