Сборная России подарила Дзагоеву торт. Видео.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, которому сегодня исполнилось 28 лет, получил в подарок торт.
- Вот такой торт подарила команда Алану Дзагоеву на день рождения!, - сообщает официальный Твиттер сборной России.
Вот такой торт подарила команда Алану Дзагоеву на день рождения! 🎂 pic.twitter.com/X1yZ0qXwi6– Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.
Алан Дзагоев получил травму в матче со сборной Саудовской Аравии (5:0). Он отметил, что у него есть шанс сыграть в 1/8 финала ЧМ-2018, если его команда туда пробьется.