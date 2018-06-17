23:57 17 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России подарила Дзагоеву торт. Видео.


Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, которому сегодня исполнилось 28 лет, получил в подарок торт.

- Вот такой торт подарила команда Алану Дзагоеву на день рождения!, - сообщает официальный Твиттер сборной России. 

Алан Дзагоев получил травму в матче со сборной Саудовской Аравии (5:0). Он отметил, что у него есть шанс сыграть в 1/8 финала ЧМ-2018, если его команда туда пробьется.

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