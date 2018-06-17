Сборная России подарила Дзагоеву торт. Видео.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, которому сегодня исполнилось 28 лет, получил в подарок торт.

- Вот такой торт подарила команда Алану Дзагоеву на день рождения!, - сообщает официальный Твиттер сборной России.

Вот такой торт подарила команда Алану Дзагоеву на день рождения! 🎂 pic.twitter.com/X1yZ0qXwi6 – Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

Алан Дзагоев получил травму в матче со сборной Саудовской Аравии (5:0). Он отметил, что у него есть шанс сыграть в 1/8 финала ЧМ-2018, если его команда туда пробьется.

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