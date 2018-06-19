Сборная России побила личный рекорд по голам на одном ЧМ

Сборная России установила личный рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира. В двух матчах группового турнира ЧМ-2018 россияне забили 8 мячей: 5:0 с Саудовской Аравией и 3:1 с Египтом.

На дебютном для России ЧМ-1994 команда забила семь мячей: 0:2 с Бразилией, 1:3 со Швецией и 6:1 с Камеруном (в последнем матче Олег Саленко забил 5 голов, установив рекорд чемпионатов мира).

На ЧМ-2002 россияне отметились 4 голами (2:0 с Тунисом, 0:1 с Японией, 2:3 с Бельгией).

На ЧМ-2014 Россия забила только два мяча (1:1 с Кореей, 0:1 с Бельгией, 1:1 с Алжиром).