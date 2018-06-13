Сборная России накануне старта ЧМ-2018 тренируется в "Лужниках"

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик с тренировки команды в преддверии матча открытия чемпионата мира-2018. Команда Станислава Черчесова в полном составе занимается на стадионе "Лужники", где завтра, 14 июня, сыграет с Саудовской Аравией.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо Саудовской Аравии, россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи