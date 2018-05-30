Сборная России: Черчесов в шаге от повторения рекорда по поражениям

Поражение от Австрии стало для Станислава Черчесова девятым на посту главного тренера сборной России. Больше неудач было только у двух специалистов – Гуса Хиддинка и Олега Романцева. Однако голландец превосходит Черчесова по числу матчей двукратно, а Романцев – трехкратно.
Больший, чем у Черчесова процент поражений имеют исполнявший главного тренера обязанности в двух матчах Александр Бородюк и Анатолий Бышовец, уступивший во всех шести встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Поражения тренеров сборной России
|
Тренер
|
Матчи
|
Поражения
|
% поражений
|
Гус ХИДДИНК
|
39
|
10
|
25,64
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
60
|
10
|
16,67
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
19
|
9
|
47,37
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
6
|
6
|
100,00
|
13
|
5
|
38,46
|
19
|
5
|
26,32
|
23
|
5
|
21,74
|
33
|
5
|
15,15
|
20
|
4
|
20,00
|
24
|
4
|
16,67
|
9
|
3
|
33,33
|
Александр БОРОДЮК
|
2
|
1
|
50,00
|
7
|
0
|
0,00
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- Фабио Капелло
- Георгий Ярцев
- Олег Романцев
pervux
и все по-приколу за Гарика голосуют)))
00:04
onlywhitespartak
Щас конечно самое слабое поколение за всю историю благодаря Мутко ! Но как можно было такого тренера как черчесов поставить на домашний чм !?
00:03
Millwall82
Браво лимиту!!! Мы вырастили бездарных миллионеров.
00:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
нормальный тренер, нормальная сбродная. все путем!
00:02
pervux
Романцева в сборную!
00:01
igorx70
Статистика недостоверна.Она должна учитывать только тренеров,а Черчесов никакой не тренер вообще.Непонятно даже как он примазался к сборной?И за какие заслуги его предпочли реально хорошему тренеру Бердыеву?
23:55 30 мая
Carlos_Valderrama
Из таблицы видно, что надо возвращать либо Капелло либо Сёмина.
23:55 30 мая
James Gang
Стасик идёт на вечный рекорд. Ещё четыре баранки и его попрут из сборной!
23:50 30 мая