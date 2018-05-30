23:45 30 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России: Черчесов в шаге от повторения рекорда по поражениям

Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Поражение от Австрии стало для Станислава Черчесова девятым на посту главного тренера сборной России. Больше неудач было только у двух специалистов – Гуса Хиддинка и Олега Романцева. Однако голландец превосходит Черчесова по числу матчей двукратно, а Романцев – трехкратно.

Больший, чем у Черчесова процент поражений имеют исполнявший главного тренера обязанности в двух матчах Александр Бородюк и Анатолий Бышовец, уступивший во всех шести встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения тренеров сборной России

Тренер

Матчи

Поражения

% поражений

Гус ХИДДИНК

39

10

25,64

Олег РОМАНЦЕВ

60

10

16,67

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

19

9

47,37

Анатолий БЫШОВЕЦ

6

6

100,00

Леонид СЛУЦКИЙ

13

5

38,46

Георгий ЯРЦЕВ

19

5

26,32

Павел САДЫРИН

23

5

21,74

Фабио КАПЕЛЛО

33

5

15,15

Борис ИГНАТЬЕВ

20

4

20,00

Дик АДВОКАТ

24

4

16,67

Валерий ГАЗЗАЕВ

9

3

33,33

Александр БОРОДЮК

2

1

50,00

Юрий СЕМИН

7

0

0,00

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КОММЕНТАРИИ (8)
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pervux

и все по-приколу за Гарика голосуют)))

00:04

onlywhitespartak

Щас конечно самое слабое поколение за всю историю благодаря Мутко ! Но как можно было такого тренера как черчесов поставить на домашний чм !?

00:03

Millwall82

Браво лимиту!!! Мы вырастили бездарных миллионеров.

00:03

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

нормальный тренер, нормальная сбродная. все путем!

00:02

pervux

Романцева в сборную!

00:01

igorx70

Статистика недостоверна.Она должна учитывать только тренеров,а Черчесов никакой не тренер вообще.Непонятно даже как он примазался к сборной?И за какие заслуги его предпочли реально хорошему тренеру Бердыеву?

23:55 30 мая

Carlos_Valderrama

Из таблицы видно, что надо возвращать либо Капелло либо Сёмина.

23:55 30 мая

James Gang

Стасик идёт на вечный рекорд. Ещё четыре баранки и его попрут из сборной!

23:50 30 мая

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