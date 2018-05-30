Сборная России: Черчесов в шаге от повторения рекорда по поражениям

Поражение от Австрии стало для Станислава Черчесова девятым на посту главного тренера сборной России. Больше неудач было только у двух специалистов – Гуса Хиддинка и Олега Романцева. Однако голландец превосходит Черчесова по числу матчей двукратно, а Романцев – трехкратно.

Больший, чем у Черчесова процент поражений имеют исполнявший главного тренера обязанности в двух матчах Александр Бородюк и Анатолий Бышовец, уступивший во всех шести встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения тренеров сборной России

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