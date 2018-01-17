Сборная Португалии на ЧМ-2018 разместится в Кратово

Сборная Португалии во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в подмосковном Кратове, сообщает 360tv.ru. В октябре 2017 года иностранная делегация вместе с министром физической культуры и спорта региона Романом Терюшковым осмотрела учебно‐тренировочный центр "Сатурн", после чего было принято решение по размещению.

– Мы с коллегами из Португальской футбольной федерации осмотрели не одну тренировочную площадку в Московской области, – сказал министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – В итоге их выбор пал на учебно-тренировочный центр "Сатурн", который находится в Кратово. Там сборная Португалии сможет не только тренироваться, но и жить. Для нас, честно говоря, выбор португальцев не стал неожиданностью. Мы изначально говорили о том, что в нашем регионе будут располагаться топ-сборные. Что касается самого "Сатурна", то центр обладает всеми необходимыми для тренировок условиями. Имею в виду поля, тренажерный зал, бассейн, комфортные номера.

Сборная Португалии на ЧМ-2018 попала в группу B, где сыграет с Испанией ("Фишт", 15 июня), Марокко ("Лужники", 20 июня) и Ираном ("Мордовия Арена", 25 июня).