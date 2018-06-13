Руслан Нигматуллин: "Новое поколение испанцев голодно до побед"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что сборная Испании станет одним из главных фаворитов чемпионата мира. По мнению специалиста, у команды сильно изменился состав, и новые игроки голодны до побед.
– Испанцы приучили серьезно относиться к ним всех соперников на любом турнире, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – У них очень изменился состав за последнее время, пришло много новых игроков, которые голодны до побед. Безусловно, Испания вновь приедет на мундиаль за трофеем и они по праву считаются одними из главных фаворитов.
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