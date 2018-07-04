Роналдо: "Рефери недостаточно хорошо защищают Неймара"

Легендарный бразильский футболист Роналдо заявил, что судьи не слишком хорошо заботятся о здоровье нападающего "пентакампеонов" Неймара. Ранее форвард сборной Бразилии не раз подвергался критике за симуляции и картинные страдания.

- Я не согласен со всеми этими мнениями о Неймаре, - приводит Sky Sports слова Роналдо. - Он интеллигентный игрок и старается защитить себя от столкновений. Рефери недостаточно хорошо его защищают. Если бы меня раз за разом били, я бы почувствовал несправедливость. Критика Неймара - это нонсенс, ТВ-шоу и газеты просто стараются заполнить пустоту.

Ранее портал Dream Team подсчитал, что Неймар в четырех матчах пролежал на газоне 14 минут. При этом, согласно статистике, на бразильском форварде сфолили чаще всего на ЧМ – 23 раза.

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