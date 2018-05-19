15:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роман Зобнин: "ЧМ-2018 - самое главное событие в мире, а тем более в России"

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о настрое на чемпионат мира-2018.

- Приходит осознание, что готовитесь к ЧМ в России?

- У меня лично давно есть это ощущение. Я очень много думаю об этом. Самое главное событие в мире, в России тем более.

- Черчесов акцентирует на этом внимание или время ещё не пришло?

- Все ребята прекрасно понимают. Не надо лишних слов говорить, - сказал Зобнин (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Солёный

Аполитично, как-то... самое главное было в марте... )))))))))

15:27

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