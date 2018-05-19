Роман Зобнин: "ЧМ-2018 - самое главное событие в мире, а тем более в России"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о настрое на чемпионат мира-2018.
- Приходит осознание, что готовитесь к ЧМ в России?
- У меня лично давно есть это ощущение. Я очень много думаю об этом. Самое главное событие в мире, в России тем более.
- Черчесов акцентирует на этом внимание или время ещё не пришло?
- Все ребята прекрасно понимают. Не надо лишних слов говорить, - сказал Зобнин (Филипп ПАПЕНКОВ)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
Солёный
Аполитично, как-то... самое главное было в марте... )))))))))
15:27