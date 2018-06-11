Роман Павлюченко: "Хиддинк в России, значит из группы ЧМ-2018 выйдем точно"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову выразил уверенность, что национальная команда выйдет из группы чемпионата мира-2018. По мнению футболиста, приезд в Россию бывшего главного тренера сборной Гуса Хиддинка станет хорошей приметой. Хиддинк будет работать экспертом во время чемпионата мира-2018 на одном из телеканалов.

- Если Гус в России, значит удача сто процентов будет. Судьба распорядилась так, что Гус приехал. Это звонок, что из группы мы выйдем точно, - сказал Павлюченко в эфире "России-24".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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