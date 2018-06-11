Ностальгия зашкаливает. Трогательная встреча Хиддинка, Бородюка и Павлюченко

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк очень тепло поприветствовал основного нападающего своей команды Романа Павлюченко. Хиддинк и его бывший ассистент Александр Бородюк в эфире "России-24" давали интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову, который при голландце работал пресс-атташе сборной.

Неожиданно в студии появился Павлюченко с букетом цветов, и Хиддинк не смог сдержать эмоций. Тепло обняв форварда, он сказал: "Пав, мне кажется, ты вырос. Сейчас точно выше, чем 10 лет назад".

Павлюченко под руководством Хиддинка провел 30 матчей и забил 14 голов, включая дубль в ворота Англии в отборочном турнире Евро-2008 (2:1) и три мяча в финальной стадии турнира.