Роман Нойштедтер - Раушу: "Для меня ты лучший"

Защитник сборной России и "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал пост в Инстаграме, написанный его коллегой по национальной команде Константином Раушем. Рауш признался, что тяжело воспринимает свое отсутствие в заявке сборной из-за травмы. Нойштедтер также не попал в окончательный состав российской команды.

– Для меня ты лучший, брат, – написал Нойштедтер в комментариях к посту.

Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.

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