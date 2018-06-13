Робби Уильямс - болельщикам сборной России: "На ЧМ-2018 молитесь о чуде"

Британский певец Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России во время домашнего чемпионата мира по футболу молиться о чуде.

Российская певица Аида Гарифуллина и Робби Уильямс выступят на церемонии открытия ЧМ-2018, которая пройдет в преддверии первого матча турнира между командами России и Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках".

- Молитесь о чуде. Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое, - цитирует ТАСС Уильямса. - Надеюсь, Англия выиграет чемпионат мира при моей жизни, - продолжил он. - Но в этот раз я жду примерно следующего, что в первом матче Англия откроет счет в первом тайме, вся страна сольется в едином порыве: "Да! Мы выиграем!" Во втором тайме Англия пропустит дважды, и все мы будем очень расстроены.

Если ты болеешь за сборную Англии, то ты всегда чрезвычайно разочарован.

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