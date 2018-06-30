РФС прокомментировал информацию о допинге у Черышева

РФС выступил с официальным заявлением, в котором прокомментировал обвинения в адрес Дениса Черышева в нарушении антидопинговых правил. Пресс-служба утверждает, что виной тому - ошибка перевода одного из интервью отца футболиста сборной России Дмитрия.

"Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года.

Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами "Вильрреала" богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещённым субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.

При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной ещё в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было", - говорится в заявлении РФС.

Черышев на чемпионате мира-2018 принял участие в трех матчах группового турнира (5:0 с Саудовской Аравией, 3:1 с Египтом, 0:3 с Уругваем) и забил три гола. Россия вышла в 1/8 финала, где встретится с Испанией.

Интервью Дмитрия Черышева

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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