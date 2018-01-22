Решение о видеоарбитрах на ЧМ-2018 примут в марте

ВАР использовали в России во время Кубка конфедераций. Очередь - за чемпионатом мира? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сегодня в Цюрихе прошло заседание Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), на котором в том числе обсуждался эксперимент с использованием видеоарбитров (ВАР).

Напомним, что ИФАБ – это единственный орган, уполномоченный вносить изменения и уточнения в правила игры. Он состоит из представителей ФИФА, а также ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Штаб-квартира находится в Швейцарии. В понедельник заседанием руководил заместитель генерального секретаря ФИФА, известный в прошлом футболист Звонимир Бобан.

Сегодня ИФАБ изучил промежуточные итоги двухлетнего применения ВАР в разных странах (в более чем 20 различных турнирах) – с учетом доклада Левенского католического университета, специалисты которого с 2016 года собирают и анализируют всю информацию, связанную с видеоповторами в футболе.

ИФАБ оценил результаты использования ВАР в более чем 800 официальных матчах как положительные. Теперь слово за ежегодным общим собранием ИФАБ, которое и принимает судьбоносные решения, касающиеся правил игры. Собрание должно пройти в Цюрихе 3 марта этого года под председательством президента ФИФА Джанни Инфантино.

Именно в марте окончательно решится, продолжится ли эксперимент или же использование ВАР официально разрешат отдельным пунктом правил. Также официально определится, будут ли видеоповторы на ЧМ-2018 и в каком виде. Большинство руководителей Международной федерации футбола за использование ВАР в России.

Скорее всего, после этого ФИФА утвердит списки видеоарбитров, которые будут работать на чемпионате мира в России. На общем собрании также нужно утвердить все нюансы применения видеоповторов, включая технические.

Предположительно на мировом первенстве используют систему Hawk Eye. Что касается состава судейской бригады на каждом матче, его, видимо, расширят до 6 или 7 человек. Помимо арбитра, двух ассистентов и резервного судьи в бригаду включат видеоарбитра, а также одного или двух его помощников. ( Александр БОБРОВ)

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