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Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018. Видео


Президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира-2018. Вскоре подарок перешел к супруге Трампа - Меланье

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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