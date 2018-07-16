Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018. Видео

Президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира-2018. Вскоре подарок перешел к супруге Трампа - Меланье.

Путин подарил Трампу футбольный мяч: Теперь мяч на вашей стороне pic.twitter.com/IFxul37Wsl – Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.

Теперь мяч Путина на стороне Мелании pic.twitter.com/4h1cTbhakr – Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь