Путин не смотрел матч Россия – Египет

Президент РФ Владимир Путин не смотрел матч ЧМ-2018 Россия - Египет (3:1), но порадовался за соотечественников.

– К сожалению, сам матч он не смотрел: так получилось, что он как раз летел из Минска в Москву, – приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. – Президент тоже был рад, он отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно – это очень дорогая для всех нас победа.

Как только он спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча.

– Звонил ли глава государства тренеру сборной Станиславу Черчесову, чтобы поздравить его с победой?

– Черчесову он, по-моему, не звонил, или, может быть, я об этом не знаю.

Сборная России на чемпионате мира по футболу // ​

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