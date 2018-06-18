Посол Туниса: "ЧМ-2018 организован безупречно"

Посол Туниса в России Мухаммед Али Шихи отметил, что чемпионат мира-2018 организован безупречно. Сегодя сборная Туниса сыграет с Англией в Волгограде.

- Все тунисцы, приехавшие сюда, впечатлены организацией чемпионата мира по футболу в России, - приводит ТАСС слова Шихи. - Это безупречная организация, и тунисцы отмечают, что абсолютно все, кто приезжает на чемпионат, получают гостеприимный прием. Я в постоянном контакте с тунисскими фанатами - все они очень довольны.

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