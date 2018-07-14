Посещаемость матчей ЧМ-2018 составила 98 процентов

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что посещаемость матчей чемпионата мира-2018 составила 98 процентов.

- В целом посещаемость стадионов нас приятно удивила - это 98 процентов, - сказал Сорокин. - Мы завтра приблизимся к цифре, к отметке в 3 млн билетов, которые были распространены, вы сами видели, практически всегда не было свободных мест на стадионах.

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