Почему три гола сборной России претендуют на звание лучшего на ЧМ? Объясняет Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание трех мячей игроков его команды в список номинантов на звание лучшего гола чемпионата мира-2018. За это звание борются два точных удара Дениса Черышева (в матчах с Саудовской Аравией и Хорватией), а также гол Артема Дзюбы (в игре с Египтом).
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– У нас есть индивидуально сильные игроки, – цитирует официальный сайт ФИФА Черчесова. – У каждого своя, как говорится, "фишка": Головин бьет штрафные, у него хороший дальний удар. У Черышева великолепная левая нога, Артема Дзюбу мы прекрасно знаем – на что он способен. Ребята были сконцентрированы и хорошо подготовлены. Наших футболистов отмечают не только за красивые голы – на них уже засматриваются европейские топ-клубы. Это не может не радовать.
На домашнем турнире сборная России впервые в новейшей истории дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).
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https://ru.fifa.com/worldcup/news/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%81
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