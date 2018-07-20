Почему три гола сборной России претендуют на звание лучшего на ЧМ? Объясняет Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание трех мячей игроков его команды в список номинантов на звание лучшего гола чемпионата мира-2018. За это звание борются два точных удара Дениса Черышева (в матчах с Саудовской Аравией и Хорватией), а также гол Артема Дзюбы (в игре с Египтом).

Это можно пересматривать вечно: лучшие голы ЧМ-2018!

– У нас есть индивидуально сильные игроки, – цитирует официальный сайт ФИФА Черчесова. – У каждого своя, как говорится, "фишка": Головин бьет штрафные, у него хороший дальний удар. У Черышева великолепная левая нога, Артема Дзюбу мы прекрасно знаем – на что он способен. Ребята были сконцентрированы и хорошо подготовлены. Наших футболистов отмечают не только за красивые голы – на них уже засматриваются европейские топ-клубы. Это не может не радовать.

На домашнем турнире сборная России впервые в новейшей истории дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Станислав Черчесов: "У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко" //

Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? //

Страна заболела футболом. Как это было //

Россия на чемпионате мира. Главная статистика

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь