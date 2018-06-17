Паулино Гранеро: "Не удивлен игре Черышева, он это демонстрирует каждый день"

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро отметил, что не был удивлен игре Дениса Черышева в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Хавбек вышел на замену в первом тайме, сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

- Он подошел к чемпионату мира в хорошем состоянии, но силен физически, показывает высокий уровень на каждой тренировке, так что я не удивлен тем, что он делает, потому что он показывает это каждый день, - цитирует EFE Гранеро. - Против Египта будет довольно сложно, очевидно, что Салах - один из лучших футболистов мира, против него нельзя расслабляться.

Следующий матч сборная России проведет против Египта 19 июня.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)