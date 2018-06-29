Оскар Табарес: "Мы выйдем на поле, чтобы побеждать, а не для того, чтобы скучать"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что его команда в матче 1/8 финала чемпионата мира против Португалии хочет показать свою лучшую игру. Встреча состоится 30 июня в Сочи.

- Считаю, что сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было, к достижению своих целей. У нас есть определенное спокойствие в подходе к этому матчу, и мы должны создавать возможности для своих игроков, - цитирует ТАСС Табареса. - Сборная Португалии - чемпион Европы, но мы фокусируемся только на играх, мы очень хорошо подготовились к этому матчу. Конечно же, соперник высококачественный, просто не будет, но нет времени думать о разных сценариях, по которым мог бы протекать этот матч. Несмотря на какие-то детали, мы все должны сдерживать свои эмоции и показывать лучшее на поле. Мы не думаем, что матч может стать скучным, ведь выйдем на поле, чтобы побеждать, а не для того, чтобы скучать.

Уругвайцы вышли с первого места в группе А, португальцы стали вторыми в группе В.

Уругвай - Португалия: текстовая трансляция 30 июня в 21.00 по московскому времени. Сочи