Определены все пары 1/4 финала чемпионата мира-2018

Во вторник на чемпионате мира-2018 определились все четвертьфинальные пары.

Последним участником этой стадии стала сборная Англии, которая по пенальти обыграла Колумбию - 1:1, 4:3. Англичане встретятся с командой Швеции.

В других матчах встретятся: Уругвай - Франция, Бельгия - Бразилия и РОССИЯ - Хорватия.

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

6 июля, пятница

Матч №57. 17.00 (время московское). Нижний Новгород. Уругвай – Франция

Матч №58. 21.00. Казань. Бразилия – Бельгия

7 июля, суббота

Матч №59. 21.00. Сочи. РОССИЯ – Хорватия

Матч №60. 17.00. Самара. Швеция – Англия

1/2 финала

10 июля, вторник

Матч №61. 21.00. Санкт-Петербург. П57 – П58

11 июля, среда

Матч №62. 21.00. Москва, "Лужники". П59 – П60

Матч за 3-е место

14 июля, суббота

Матч №63. 17.00. Санкт-Петербург. Пр61 – Пр62

Финал

15 июля, воскресенье

Матч №64. 18.00. Москва, "Лужники". П61 – П62

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