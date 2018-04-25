Окслейд-Чемберлен из-за травмы пропустит чемпионат мира-2018

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил, что полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение связок колена во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2). Игрок выбыл до конца сезона и не поможет сборной Англии на чемпионате мира-2018. Точные сроки возвращения хавбека на поле не сообщаются.

В нынышнем сезоне 24-летний Окслейд-Чемберлен провел за "Ливерпуль" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил забил пять голов и отдал семь результативных передач.



Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Англия сыграет в группе с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).