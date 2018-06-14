Нуну Гомеш: "Игнашевич - очень хороший футболист. Возраст - это всего лишь цифра"

Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш уверен, что защитник Сергей Игнашевич сможет помочь сборной России на чемпионате мира-2018, несмотря на возраст. В июле игроку ЦСКА​ исполнится 39 лет.

– Я отлично его знаю, Игнашевич – очень хороший футболист, - цитируют "Известия" Гомеша. - Но я уверен, что возраст – это всего лишь цифра. Есть множество молодых игроков, которые находятся в худшей форме, чем возрастные футболисты. В случае с Игнашевичем все так и есть. Если тренер ставит его в состав, значит он действительно готов. У нас в Португалии был похожий пример, когда Рикарду Карвалью в 38 лет выиграл чемпионат Европы в составе сборной. Иметь в составе таких опытных игроков очень полезно.

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