Нижний Новгород побил рекорд Саранска по числу посетителей парка футбола ЧМ-2018

Парк футбола чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде за два дня посетили 20,5 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет "Россия-2018". Открытие Парка футбола в Нижнем Новгороде состоялось в субботу. Участниками торжественной церемонии стали бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский и другие почетные гости.

В день открытия его гостями стали 11900 человек, во второй день - 8600. Таким образом, Нижний Новгород побил рекорд Саранска по числу посетителей (17250 человек).

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

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