Нисино уйдет с поста главного тренера сборной Японии

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино покинет свой пост в конце июля. Под его руководством национальная команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2018, где уступила Бельгии (2:3).

- Контракт Нисино со сборной истекает в конце этого месяца, - приводит слова главы Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасимы агентство Kyodo. - Он не останется на данном посту.

Основным кандидатом на пост преемника Нисино считается немецкий специалист Юрген Клинсман.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //