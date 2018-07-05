08:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нисино уйдет с поста главного тренера сборной Японии


Главный тренер сборной Японии Акира Нисино покинет свой пост в конце июля. Под его руководством национальная команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2018, где уступила Бельгии (2:3). 

- Контракт Нисино со сборной истекает в конце этого месяца, - приводит слова главы Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасимы агентство Kyodo. - Он не останется на данном посту.

Основным кандидатом на пост преемника Нисино считается немецкий специалист Юрген Клинсман

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