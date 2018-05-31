Неманья Видич: "Надеюсь, сборные России и Сербии преподнесут сюрприз на ЧМ-2018"

Бывший защитник сборной Сербии, "Манчестер Юнайтед" и "Спартака" Неманья Видич назвал фаворитов чемпионата мира.
- Бразилия, Германия, Аргентина, Испания - вот очевидные фавориты. Но я надеюсь на сюрпризы. От Сербии, в первую очередь. Ну, и от России тоже, - сказал Видич на пресс-конференции после торжественной церемонии передачи автомобилей ФИФА.
Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, а сборная Сербии - в группе Е с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики. (Филипп ПАПЕНКОВ)
- Сборная России (футбол)
- Неманья Видич
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
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