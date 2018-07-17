16:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нападающий сборной Хорватии погасил кредиты 500 жителей родного города


Ловро Шиндик, друг нападающего сборной Хорватии Анте Ребича, сообщил, что футболист однажды погасил кредиты всех жителей своего родного города Имотски. Произошло это в то время, когда он выступал за "Лейпциг".

- Он приехал из деревни, находящейся в 45 минутах езды от Сплита, - приводит sportbuzzer слова Шиндика. - Мы знаем друг друга долгое время. Когда он выступал за "Лейпциг", мы часто встречались в Берлине. Мы переписывались каждый день во время чемпионата мира. В подростковом возрасте он был "горячей головой", но справился с этим. В своем родном городе Имотски он однажды погасил кредиты 500 жителей.

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