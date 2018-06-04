Мутко и Прядкин посетили тренировку сборной России перед матчем с Турцией

На стадионе ЦСКА проходит тренировка сборной России перед завтрашней игрой против Турции. На поле вышли все 23 футболиста из заявки на чемпионат мира-2018. На занятие приехали вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Станислава Черчесова на домашнем турнире в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

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Сборная России на чемпионате мира по футболу