11:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мутко и Прядкин посетили тренировку сборной России перед матчем с Турцией

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На стадионе ЦСКА проходит тренировка сборной России перед завтрашней игрой против Турции. На поле вышли все 23 футболиста из заявки на чемпионат мира-2018. На занятие приехали вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Станислава Черчесова на домашнем турнире в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

Россия - Турция

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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