Моуринью – о Месси в матче с Исландией: "Даже такие суперигроки все равно остаются людьми"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что нельзя винить сборную Исландии за оборонительную игру в матче чемпионата мира по футболу-2018 против Аргентины (1:1). Португальский специалист отметил, что европейская команда реализовала единственный момент.

– Матч между Аргентиной и Исландией получился интересным. Как вы считаете, результат можно назвать справедливым?

– Думаю, да, – цитирует RT Моуринью. – Исландия сыграла на максимуме своих возможностей. Когда команда показывает такую самоотдачу, от них нельзя требовать большего. Если бы мне нужно было охарактеризовать их выступление одним словом, им было бы "компактность". Я отчетливо помню момент на 69-й минуте, когда девять полевых футболистов и голкипер островитян находились в собственной штрафной. А на 87-й минуте они были там в полном составе. Никто не может обвинять их за эту модель игры в обороне.

– В чем еще ее особенности?

– Исландцы не играли один в один с Месси или с любым другим футболистом аргентинской сборной. Они не давали нападающим вице-чемпионам мира пространства, действовали очень плотно, всегда находились рядом с игроками противника. Что касается игры в атаке, у них был один момент, и они его реализовали. Кабальеро был бессилен в той ситуации.

– Что скажете об игре Аргентины?

– Безусловно, они владели мячом, старались. Месси приходилось действовать сугубо за пределами штрафной площадки. Он пытался обострять игру за счёт индивидуальных действий: убирал на дриблинге одного, второго, но тут же следовала подстраховка. Невероятные сила, дух и преданность со стороны исландских футболистов. Мне кажется, в детстве каждый из них постоянно ел много мяса на завтрак. Они очень мощные физически, находятся в отличной форме. Тот стиль, который они избрали, потрясающе сочетается с их сильными сторонами.

– Месси очень старался, но можно ли сказать, что это был явно не его день?

– Безусловно. Когда ты не можешь реализовать пенальти в матче чемпионата мира по футболу, когда это нужнее всего, – такие моменты оказывают на тебя серьезное влияние. После этого он очень старался, но ему постоянно приходилось противостоять сразу трем соперникам. С ним играли очень плотно. Однако, несмотря на все это, он смог нанести несколько опасных ударов, заработал несколько штрафных. Но даже такие суперигроки всё равно остаются людьми, у которых есть чувства.

Сборная Аргентины в группе D сыграет с Хорватией (Нижний Новгород, 21 июня) и Нигерией (Санкт-Петербург, 26 июня). Исландцы, в свою очередь, встретятся с нигерийцами (Волгоград, 22 июня) и хорватами (Ростов-на-Дону, 26 июня).

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