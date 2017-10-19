Мирча Луческу - о матче с Украиной: "Судьи обнимались с тренерским штабом украинской команды"

Экс-главный тренер "Зенита", а ныне наставник сборной Турции, Мирча Луческу отметил, что он недоволен судейством в игре 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2). По словам специалиста, арбитры неверно засчитали два гола в ворота его команды.

- В матче против сборной Украины мы пропустили два гола, которых нельзя было засчитывать. Но я хочу отметить другой момент. В украинской национальной команде работают испанцы, в частности, Рауль Рианчо, который работал с Ребровым в киевском "Динамо".

Самое интересное, что матч обслуживали испанцы, которые меня удалили с игры. В протоколе было написано, что я был удален, но это неправда. Судья Борбалан не делал этого, и меня никто даже не оповестил о том, что я удален. В итоге я был дисквалифицирован на матч против сборной Исландии. Если бы я был на скамейке запасных, то мы бы точно не проиграли. По пути в раздевалку, когда я протестовал против судей, Рауль обнял испанских судей.

Напомним, что сборная Турция не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в России, заняв 4 место в группе G отборочного турнира.