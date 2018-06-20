Михаил Дегтярев: "Иностранные болельщики, которые приехали на ЧМ, получили прививку от русофобии. Она делается один раз и на всю жизнь"

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев позитивно оценил решение издания Spiegel принести извинения сборной России за то, что прогнозировало ей невыход из группы на домашнем ЧМ. Накануне команда Станислава Черчесова победила Египет (3:1) и практически гарантировала себе место в 1/8 финала.

– Мы с огромным воодушевлением восприняли победу нашей сборной по футболу над Египтом и выход России в плей-офф чемпионата впервые за последние 32 года, – отметил Дегтярев. – В этом главная заслуга главного тренера Станислава Саламовича Черчесова и всего тренерского штаба.

Все иностранные гости, болельщики, которые приехали на чемпионат мира, получили прививку о русофобии. Такая прививка делается один раз и на всю жизнь. Побывав в России, они больше не будут верить негативной антироссийской западной пропаганде. Они своими глазами увидели, какие гостеприимные отзывчивые люди живут в России, какая это абсолютно европейская цивилизованная страна.

Проводя параллель с Олимпийскими играми 1980 года, можно сказать, что советское политическое руководство тогда не смогло предотвратить бойкот. С точки зрения политического влияния на мир эта Олимпиада-80 принесла, к сожалению, много минусов. Напротив, наше сегодняшнее политическое руководство в период проведения чемпионата мира в России 2018 показало всему миру, что мы открытая, современная, абсолютно цивилизованная страна.

Мы сегодня живем в медиа-обществе, где господствуют СМИ и социальные сети. Я считаю, что благодаря чемпионату мира, сотням тысяч отзывов счастливых иностранных гостей, нам удастся переломить отношение к России, в том числе и со стороны западных элит. (Андрей СИЗЯКИН)

Федун: "Только ленивый не поливал Черчесова //

Аналитика Зинина. Почему на игру сборной сильнее всех влияют Дзюба и Зобнин //

Новый план Черчесова. Как Россия обыграла Египет //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу. все о турнире – здесь