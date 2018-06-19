Мичел Сальгадо: "С Черышевым у сборной России хорошие шансы на выход в плей-офф"

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо отметил, что сборная России в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) продемонстрировала хорошую физическую готовность. Также экс-футболист выделил воспитанника "королевского клуба" Дениса Черышева, который забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи.
– Если говорить о матче с саудовцами, то сначала игра была равной, но потом хозяева поля воспользовались ошибками соперника и реализовали свои моменты, – цитируют "Известия" Сальгадо. – При этом Россия могла забить еще, но подвела реализация. Меня поразило то, как физически готова ваша команда. Ей удалось подойти к чемпионату мира в отличном состоянии, и я уверен, такого запала должно хватить и на оставшиеся матчи в группе.
Черышев провел фантастический матч, удачно вышел на замену и внес существенный вклад в победу сборной России. Это очень квалифицированный полузащитник, имеющий хорошую скорость и способный помочь своей команде в атаке. С таким исполнителем россияне имеют хорошие шансы на успех в матче против сборной Египта и выход в плей-офф чемпионата мира.
Матч Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.
Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
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