Мем дня. Месси болеет за Нигерию в матче ЧМ-2018. Фото

В Интернете появился мем, на котором изображен нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, поддерживающий Нигерию в матче группового этапа чемпионата мира против Исландии. Африканская команда победила исландцев (2:0), и теперь у Аргентины есть шанс побороться за второе место в группе.

Сборная Аргентины выступает в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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