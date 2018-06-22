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Мем дня. Месси болеет за Нигерию в матче ЧМ-2018. Фото

Мем дня. Лионель МЕССИ поддерживает Нигерию в матче ЧМ-2018.
Мем дня. Лионель МЕССИ поддерживает Нигерию в матче ЧМ-2018.

В Интернете появился мем, на котором изображен нападающий сборной Аргентины  Лионель Месси, поддерживающий Нигерию в матче группового этапа чемпионата мира против Исландии. Африканская команда победила исландцев (2:0), и теперь у Аргентины есть шанс побороться за второе место в группе.

Сборная Аргентины выступает в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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