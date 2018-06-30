Мбаппе – третий после Пеле и Конена

19-летний форвард сборной Франции Кильян Мбаппе оформил дубль в матче против Аргентины (4:3) в 1/8 финала чемпионата мира и стал всего шестым игроком, отличившимся в плей-офф ЧМ до достижения 20-летия. В день игры французу исполнилось 19 лет 192 дня.

В более молодом возрасте забивали только Пеле, Майкл Оуэн и Джулиан Грин.

Кроме того, Мбаппе оказался третьим футболистом, огорчившим соперника больше одного раза. 17-летний Пеле на своем первом чемпионате мира отметился дублем и хет-триком, а 19-летний немец Эдмунд Конен – хет-триком. (Кирилл БУРДАКОВ)

Голы игроков до 20 лет в плей-офф чемпионатов мира