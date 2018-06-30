Мбаппе – третий после Пеле и Конена

19-летний форвард сборной Франции Кильян Мбаппе оформил дубль в матче против Аргентины (4:3) в 1/8 финала чемпионата мира и стал всего шестым игроком, отличившимся в плей-офф ЧМ до достижения 20-летия. В день игры французу исполнилось 19 лет 192 дня.
В более молодом возрасте забивали только Пеле, Майкл Оуэн и Джулиан Грин.
Кроме того, Мбаппе оказался третьим футболистом, огорчившим соперника больше одного раза. 17-летний Пеле на своем первом чемпионате мира отметился дублем и хет-триком, а 19-летний немец Эдмунд Конен – хет-триком. (Кирилл БУРДАКОВ)
Голы игроков до 20 лет в плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Минута
|
Возраст
|
27.05.1934
|
Эдмунд КОНЕН
|
Германия
|
1/8 финала
|
Бельгия – 5:2
|
66' (3:2)
|
19 лет 198 дней
|
27.05.1934
|
Эдмунд КОНЕН
|
Германия
|
1/8 финала
|
Бельгия – 5:2
|
70' (3:2)
|
19 лет 198 дней
|
27.05.1934
|
Эдмунд КОНЕН
|
Германия
|
1/8 финала
|
Бельгия – 5:2
|
82' (3:2)
|
19 лет 198 дней
|
19.06.1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1/4 финала
|
Уэльс – 1:0
|
66' (1:0)
|
17 лет 239 дней
|
24.06.1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1/2 финала
|
Франция – 5:2
|
52' (3:1)
|
17 лет 244 дня
|
24.06.1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1/2 финала
|
Франция – 5:2
|
64' (4:1)
|
17 лет 244 дня
|
24.06.1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1/2 финала
|
Франция – 5:2
|
75' (5:1)
|
17 лет 244 дня
|
29.06.1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
Финал
|
Швеция – 5:2
|
75' (3:1)
|
17 лет 249 дня
|
29.06.1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
Финал
|
Швеция – 5:2
|
75' (4:1)
|
17 лет 249 дня
|
23.06.1990
|
Рональд ГОНСАЛЕС
|
Коста-Рика
|
1/8 финала
|
Чехословакия – 1:4
|
54' (1:1)
|
19 лет 319 дней
|
30.06.1998
|
Майкл ОУЭН
|
Англия
|
1/8 финала
|
Аргентина – 2:2 (Пен. – 3:4)
|
75' (2:1)
|
18 лет 198 дней
|
01.07.2014
|
Джулиан ГРИН
|
США
|
1/8 финала
|
Бельгия – 1:2 (д.в.)
|
107 (2:1)
|
19 лет 25 дней
|
30.06.2018
|
Кильян МБАППЕ
|
Франция
|
1/8 финала
|
Аргентина – 4:3
|
64 (3:2)
|
19 лет 192 дня
|
30.06.2018
|
Кильян МБАППЕ
|
Франция
|
1/8 финала
|
Аргентина – 4:3
|
68' (4:2)
|
19 лет 192 дня