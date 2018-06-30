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Мбаппе – третий после Пеле и Конена

Сегодня. Казань. Франция - Аргентина - 4:3. Автор дубля Кильян МБАППЕ. Фото REUTERS
Сегодня. Казань. Франция - Аргентина - 4:3. Автор дубля Кильян МБАППЕ. Фото REUTERS

19-летний форвард сборной Франции Кильян Мбаппе оформил дубль в матче против Аргентины (4:3) в 1/8 финала чемпионата мира и стал всего шестым игроком, отличившимся в плей-офф ЧМ до достижения 20-летия. В день игры французу исполнилось 19 лет 192 дня. 

В более молодом возрасте забивали только Пеле, Майкл Оуэн и Джулиан Грин.

Кроме того, Мбаппе оказался третьим футболистом, огорчившим соперника больше одного раза. 17-летний Пеле на своем первом чемпионате мира отметился дублем и хет-триком, а 19-летний немец Эдмунд Конен – хет-триком. (Кирилл БУРДАКОВ)

Голы игроков до 20 лет в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Матч

Минута

Возраст

27.05.1934

Эдмунд КОНЕН

Германия

1/8 финала

Бельгия – 5:2

66' (3:2)

19 лет 198 дней

27.05.1934

Эдмунд КОНЕН

Германия

1/8 финала

Бельгия – 5:2

70' (3:2)

19 лет 198 дней

27.05.1934

Эдмунд КОНЕН

Германия

1/8 финала

Бельгия – 5:2

82' (3:2)

19 лет 198 дней

19.06.1958

ПЕЛЕ

Бразилия

1/4 финала

Уэльс – 1:0

66' (1:0)

17 лет 239 дней

24.06.1958

ПЕЛЕ

Бразилия

1/2 финала

Франция – 5:2

52' (3:1)

17 лет 244 дня

24.06.1958

ПЕЛЕ

Бразилия

1/2 финала

Франция – 5:2

64' (4:1)

17 лет 244 дня

24.06.1958

ПЕЛЕ

Бразилия

1/2 финала

Франция – 5:2

75' (5:1)

17 лет 244 дня

29.06.1958

ПЕЛЕ

Бразилия

Финал

Швеция – 5:2

75' (3:1)

17 лет 249 дня

29.06.1958

ПЕЛЕ

Бразилия

Финал

Швеция – 5:2

75' (4:1)

17 лет 249 дня

23.06.1990

Рональд ГОНСАЛЕС

Коста-Рика

1/8 финала

Чехословакия – 1:4

54' (1:1)

19 лет 319 дней

30.06.1998

Майкл ОУЭН

Англия

1/8 финала

Аргентина – 2:2 (Пен. – 3:4)

75' (2:1)

18 лет 198 дней

01.07.2014

Джулиан ГРИН

США

1/8 финала

Бельгия – 1:2 (д.в.)

107 (2:1)

19 лет 25 дней

30.06.2018

Кильян МБАППЕ

Франция

1/8 финала

Аргентина – 4:3

64 (3:2)

19 лет 192 дня

30.06.2018

Кильян МБАППЕ

Франция

1/8 финала

Аргентина – 4:3

68' (4:2)

19 лет 192 дня
Франция – Аргентина

 

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