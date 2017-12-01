Мануэль Нойер: "Германии нужно каждого соперника в группе ЧМ-2018 воспринимать очень серьезно"

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер отметил, что его команде нужно серьезно воспринимать всех соперников в группе чемпионата мира-2018. Он также добавил, что цель немцев – занять первое место в квартете F.

Напомним, по итогам жеребьевки соперниками Германии стали команды Мексики, Швеции и Кореи.

– Нам нужно каждого соперника воспринимать очень серьезно, но наша цель – занять первое место в группе, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Нойера.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира